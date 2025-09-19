قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة دراماتيكية.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال 3-3 في الدوري السعودي
انقطاع الاتصالات يوقف العمليات بمطارين في مدينة دالاس بالولايات المتحدة
الدوري الممتاز .. النحاس: حققنا فوزا مهما على سيراميكا
استشاري مناعة يوجه رسالة للطلاب قبل بدء الدراسة
والدهم أنهى حياتهم.. تشييع جـثامين الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم في الدقهلية
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

الاهلي وسيراميكا
الاهلي وسيراميكا
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت اليوم، في الدوري.

وكتب الدردير،  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بصراحة دي فرصتنا، الأهلي مش في أفضل حالاته الفنية، وعندهم مشاكل بسبب النتائج، الفرصة دي مش هتتكرر كتير، عندنا ماتش القمة معاهم، ودي فرصة الزمالك إنه يكسب الأهلي بنتيجة كبيرة، خصوصًا إن معانا سكواد قوي، وكمان إحنا متصدرين الدوري بفارق مش قليل، فلازم نمسك في الفرصة دي، ونخليها ليلة تاريخية يحكي عنها الأجيال سنين قدام".

وحقق النادي الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من عمر المباراة؛ بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

عمرو الدردير الاهلي وسيراميكا الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تفتتح مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي المطور ووحدة أمراض الدم بقصر العيني

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن

جامعة حلوان

جامعة حلوان تستقبل العام الجديد 2025 /2026 بحفل فني مميز

بالصور

تحذير علمي.. كوب الماء المكشوف بجوار السرير يحتوي على بكتيريا وبيض حشرات يهدد صحتك

كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟
كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟
كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟

أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد