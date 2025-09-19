فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت اليوم، في الدوري.

وكتب الدردير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بصراحة دي فرصتنا، الأهلي مش في أفضل حالاته الفنية، وعندهم مشاكل بسبب النتائج، الفرصة دي مش هتتكرر كتير، عندنا ماتش القمة معاهم، ودي فرصة الزمالك إنه يكسب الأهلي بنتيجة كبيرة، خصوصًا إن معانا سكواد قوي، وكمان إحنا متصدرين الدوري بفارق مش قليل، فلازم نمسك في الفرصة دي، ونخليها ليلة تاريخية يحكي عنها الأجيال سنين قدام".

وحقق النادي الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 26 من عمر المباراة؛ بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.