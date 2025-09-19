قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بالأرقام.. نتائج الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لتعديل النظام الأساسي

الأهلي
الأهلي
يسري غازي

شهدت فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي التي جرت اليوم الجمعة حضورا كبيرا.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي في ظل إجمالي الحضور بواقع 9329.

وجاءت الأصوات الصحيحة بواقع 8937 فيما جاءت الأصوات الباطلة بواقع 392.

ووافق على المقترح بالتعديلات فى النظام الأساسي بالنادي الأهلي كما هو معروض 8308 أعضاء.

فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل 629 عضوا
وأدلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بصوته اليوم الجمعة على هامش مشاركته ضمن فعاليات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء لإجراء تعديلات على النظام الأساسي.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وذلك لتوفيق أوضاعه طبقًا لتعديلات قانون الرياضة المصري.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي علي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي انتشار لافتات للكابتن محمود الخطيب في لمطالبته بالتراجع عن قراره عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصدر بيانا اعتذر خلاله عن الترشح في الانتخابات المقبلة نظرا لدواع صحية.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالعدول عن قرار عدم الترشح في الانتخابات القادمة.

ووصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية لإجراء تعديلات النظام الأساسي.

واستقبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي محمود الخطيب بمظاهرة حب وترحاب مطالبين إياه بالعدول عن قراره نظرا لحاجة القلعة الحمراء إلي رموزه في قادم الأيام.

كانت الاستمارة الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسى بالنادي الأهلي أثارت جدلا واسعا بين أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي.

الجدل تمثل في توزيع استمارة تعديلات النظام الأساسي بالنادي الأهلي التي تضمنت خيارين: أوافق وأوافق مع التعديل الآتي فقط.

وخلت استمارة تعديلات النظام الأساسي بالنادي الأهلي بين طياتها من خيار الرفض.

أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
أضرار صحية للسهر المستمر
