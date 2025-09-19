موعد مباراة الأهلي القادمة أمام حرس الحدود بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع النجم محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعدما تلاعب بدفاع سيراميكا داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بأسلوبه المميز المعروف بـ"R2"، استقرت في الزاوية اليسرى لحارس المرمى محمد بسام، مانحًا الأهلي النقاط الثلاث.

الفوز منح المارد الأحمر دفعة معنوية كبيرة بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، ليعود إلى سكة الانتصارات ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، احتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، في انتظار تصاعد مستواه خلال الجولات المقبلة.

موعد المباراة المقبلة للأهلي

يواصل الأهلي استعداداته لمباراته المرتقبة أمام حرس الحدود، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.