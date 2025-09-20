قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرتغال تعلن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية
هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم
سياسي أمريكي لـ "صدى البلد" : خطة بلير وكوشنر لمستقبل غزة قد تواجه رفض عربي
سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم

النجمة المغربية جنات
النجمة المغربية جنات
محمد البدوي

كشفت النجمة المغربية جنات عن كواليس تحضير ألبومها الجديد "ألوم على مين"، الذي تعود به إلى جمهورها بعد فترة من التركيز على حياتها العائلية، مؤكدة أن العمل استغرق منها وقتًا وجهدًا كبيرين حتى يخرج بالشكل الذي يرضي جمهورها.

وأضافت جنات، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلة: "أنا بقالي سنة ونص بشتغل على الأغاني، بس خدت القرار قبل نزول الألبوم بأسبوعين، فساعدني في ده يوسف حسين، والله يعني كان بطل العمل الحقيقة، هو اللي خد المسؤولية وطمني وقالي هقدر أخلصه، بس كان شد أعصاب جامد جداً".

ألبوم أشيك واحدة

وأوضحت جنات أنها غيرت اسم الألبوم ثلاث مرات قبل الاستقرار على الاسم الحالي، قائلة: "كان اسمه الأول (أشيك واحدة)، وبعد كده (نصي اللي يخصني)، وبعد كده (ألوم على مين)".

وعن سبب حرصها على تقديم ألبومات كاملة بدلًا من الأغاني المنفردة، علّقت جنات قائلة: "كنت بعمل أغاني سينجل، بس للأسف الأغاني السينجل أنا مبتجيبش معايا نتيجة كويسة زي الألبوم؛ لأنه دايمًا الناس اتعودت مني إني بعمل ألبوم فيه 12 أغنية، كل الأشكال، كل الألوان، فاللي ميحبش دي يحب دي، فده بالنسبة لي أفضل وأضمن، يعني بيبقى نجاحه أضمن. بالنسبة لي المغامرة لما بعمل سينجل، دي مغامرة، بس لما بعمل ألبوم ببقى مطمنة".

وتوقفت جنات عند معنى اسم الألبوم، مشيرة إلى أنه يحمل جانبًا شخصيًا جدًا من شخصيتها، قائلة: "ألوم على مين، والله العظيم بجد، لما بقول الكلمة دي، بعديها على طول مفيش ناس غيري يتلاموا، أنا عمري ما بلوم على حد مهما كان مؤثر عليا، لو أثر عليا في رأيي أو حاجة، لا مبتلومش على حد. لأنه في النهاية ربنا ادانا عقل، المفروض إن الواحد دايمًا يفكر كويس جدًا قبل أي خطوة. فممكن آخد رأي يأثر عليا آه، بس مش هو السبب الرئيسي في إني غلطت في الاختيار".

وردّت جنات على تعليقات بناتها حول انشغالها عنهم في الفترة الماضية، قائلة: "بناتي بيقولوا إني مبقعدش معاهم، لا يا جماعة مش حقيقي، أنا قعدت تقريبا ثلاث سنين في حياتي ما بعملش حاجة غير إني قاعدة معاهم، وأثر ده على شغلي جدًا والناس لاحظت ده، بس هو طبعًا الأطفال بيفتكروا الحاجات القريبة. أكيد طبعًا انشغلت عنهم الفترة اللي فاتت لأنه كان عندي الألبوم وكان عندي لقاءات صحفية كتير وميتينجز كتير وتفاصيل الألبوم والحاجات الفنية بتاعته، فأكيد أكيد، والحمد لله كانت في الصيف، يعني كانوا في إجازة".

جنات النجمة المغربية جنات ألوم على مين أشيك واحدة ألبوم أشيك واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 19-9-2025

متي بشاي

متى بشاي: علاقات مصر وإسبانيا تستند لرصيد كبير من التعاون المشترك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-9-2025

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد