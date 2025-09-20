هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم

كشفت النجمة المغربية جنات عن كواليس تحضير ألبومها الجديد "ألوم على مين"، الذي تعود به إلى جمهورها بعد فترة من التركيز على حياتها العائلية، مؤكدة أن العمل استغرق منها وقتًا وجهدًا كبيرين حتى يخرج بالشكل الذي يرضي جمهورها.

وأضافت جنات، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلة: "أنا بقالي سنة ونص بشتغل على الأغاني، بس خدت القرار قبل نزول الألبوم بأسبوعين، فساعدني في ده يوسف حسين، والله يعني كان بطل العمل الحقيقة، هو اللي خد المسؤولية وطمني وقالي هقدر أخلصه، بس كان شد أعصاب جامد جداً".

ألبوم أشيك واحدة

وأوضحت جنات أنها غيرت اسم الألبوم ثلاث مرات قبل الاستقرار على الاسم الحالي، قائلة: "كان اسمه الأول (أشيك واحدة)، وبعد كده (نصي اللي يخصني)، وبعد كده (ألوم على مين)".

وعن سبب حرصها على تقديم ألبومات كاملة بدلًا من الأغاني المنفردة، علّقت جنات قائلة: "كنت بعمل أغاني سينجل، بس للأسف الأغاني السينجل أنا مبتجيبش معايا نتيجة كويسة زي الألبوم؛ لأنه دايمًا الناس اتعودت مني إني بعمل ألبوم فيه 12 أغنية، كل الأشكال، كل الألوان، فاللي ميحبش دي يحب دي، فده بالنسبة لي أفضل وأضمن، يعني بيبقى نجاحه أضمن. بالنسبة لي المغامرة لما بعمل سينجل، دي مغامرة، بس لما بعمل ألبوم ببقى مطمنة".

وتوقفت جنات عند معنى اسم الألبوم، مشيرة إلى أنه يحمل جانبًا شخصيًا جدًا من شخصيتها، قائلة: "ألوم على مين، والله العظيم بجد، لما بقول الكلمة دي، بعديها على طول مفيش ناس غيري يتلاموا، أنا عمري ما بلوم على حد مهما كان مؤثر عليا، لو أثر عليا في رأيي أو حاجة، لا مبتلومش على حد. لأنه في النهاية ربنا ادانا عقل، المفروض إن الواحد دايمًا يفكر كويس جدًا قبل أي خطوة. فممكن آخد رأي يأثر عليا آه، بس مش هو السبب الرئيسي في إني غلطت في الاختيار".

وردّت جنات على تعليقات بناتها حول انشغالها عنهم في الفترة الماضية، قائلة: "بناتي بيقولوا إني مبقعدش معاهم، لا يا جماعة مش حقيقي، أنا قعدت تقريبا ثلاث سنين في حياتي ما بعملش حاجة غير إني قاعدة معاهم، وأثر ده على شغلي جدًا والناس لاحظت ده، بس هو طبعًا الأطفال بيفتكروا الحاجات القريبة. أكيد طبعًا انشغلت عنهم الفترة اللي فاتت لأنه كان عندي الألبوم وكان عندي لقاءات صحفية كتير وميتينجز كتير وتفاصيل الألبوم والحاجات الفنية بتاعته، فأكيد أكيد، والحمد لله كانت في الصيف، يعني كانوا في إجازة".