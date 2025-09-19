قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين

شيرين - حسام حبيب
شيرين - حسام حبيب

حل الفنان حسام حبيب، ضيفًا على برنامج “ET بالعربي”، وكشف حقيقة ما تردد حول علاقته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة عودتهما. 

وأقسَمَ حسام حبيب، خلال اللقاء، أنه لا يعلم أي شيء عن شيرين عبد الوهاب، ولا يوجد أي تواصل بينهما، معربًا عن تمنياته لها بالخير، ونفى ما تردد حول التحقيق معه في قضية المخدرات. 

حالة شيرين عبد الوهاب

حرص الشاعر تامر حسين، في وقت سابق، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

شيرين عبد الوهاب

سبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

أغاني شيرين عبد الوهاب 

في 17 يناير  الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ومازال ع البال”، عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما». 

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

حسام حبيب لفنان حسام حبيب شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب

