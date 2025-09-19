موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين

حل الفنان حسام حبيب، ضيفًا على برنامج “ET بالعربي”، وكشف حقيقة ما تردد حول علاقته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة عودتهما.

وأقسَمَ حسام حبيب، خلال اللقاء، أنه لا يعلم أي شيء عن شيرين عبد الوهاب، ولا يوجد أي تواصل بينهما، معربًا عن تمنياته لها بالخير، ونفى ما تردد حول التحقيق معه في قضية المخدرات.

حالة شيرين عبد الوهاب

حرص الشاعر تامر حسين، في وقت سابق، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

شيرين عبد الوهاب

سبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

أغاني شيرين عبد الوهاب

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ومازال ع البال”، عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.