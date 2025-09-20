احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

حرصت الفنانة إسعاد يونس على حضور الدورة ٢٢ من حفل توزيع جوائز دير جيست الذى أقيم اليوم فى احدي الفنادق الكبرى بالتجمع ، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة لجمهورها.

كما حضر الحفل عدد من النجوم، أبرزهم: انتصار، نوليا مصطفى، نجلاء بدر، ماغي بو غصن، أنوشكا، رباب ممتاز، مصطفى عماد، أحمد رزق ، كريم فهمي ، محمد سعد ، والإعلامية نهال طايل .

حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية، إلى جانب توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في مجالات السينما والدراما والغناء، إضافة إلى توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

كما سيحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز «دير جيست» لعام 2025، أبرزهم ريهام عبد الغفور، هنا الزاهد، صابرين، خالد زكي، كريم فهمي، وغيرهم من النجوم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز «دير جيست» النهائية لهذا العام في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تُمنح الجوائز في كل تصنيف، من بينها: أفضل ممثل وممثلة، أفضل مذيع ومذيعة، أفضل قناة، أفضل راديو، وأفضل مطرب ومطربة.