طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي غادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، بعدما شارك في الجمعية العمومية اليوم التي اعتمدت التعديلات الخاصة بلائحة النادي.

وقال يحيى: سيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي يوم الاثنين المقبل، والخطيب لم يعلن ترشحه بشكل رسمي، واتوقع أنه سيقوم بالاستخارة قبل اتخاذ القرار الأخير.

وأضاف: موعد انتخابات الأهلي يوم 31 أكتوبر القادم، وبالتالي الخطيب سوف يحسم الموقف النهائي الأسبوع الجاري.. ومن الممكن أن يتواجد ياسين منصور أو خالد مرتجي مع الخطيب في منصب نائب الرئيس.

وواصل: لو لم يترشح الخطيب للانتخابات المقبلة، سيدخل ياسين منصور أو خالد مرتجي الانتخابات على منصب الرئيس، ونسبة محمود طاهر ضعيفة للغاية في الترشح للرئاسة.