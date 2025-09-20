قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرتغال تعلن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية
هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم
سياسي أمريكي لـ "صدى البلد" : خطة بلير وكوشنر لمستقبل غزة قد تواجه رفض عربي
سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن

فرناس حفظي

أعلن الجيش الأمريكي أن أربعة جنود شاركوا في حادث تحطم طائرة في قاعدة قرب ولاية واشنطن يوم الأربعاء الماضي، يُرجَّح مقتلهم، ولم تُفصح بعد عن ملابسات الحادث، ولا عن أسماء الجنود.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، تعليق العمليات في مطارين بمدينة دالاس، تكساس؛ بسبب انقطاع الاتصالات وتوقف الرادار، وفقا لشبكة CNN.

وفي سياق آخر، قتلت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في وقت سابق، القيادي البارز في داعش بسوريا، عمر عبد القادر، الذي كان يخطط لهجمات ضد أهداف أمريكية.

وأوضح بيان القيادة أن هدف العملية التي نُفذت اليوم هو إحباط الأعمال الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. 

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بالقوات التي شاركت في العملية، وقال إن "الولايات المتحدة لن تتوقف عن ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون مواطنيها".

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز MH-60 Black Hawk قرب قاعدة جوينت بيز لويس-ماكورد بولاية واشنطن، أثناء تنفيذ مهمة تدريبية روتينية مساء الأربعاء، وكان على متنها أربعة جنود من فوج الطيران 160 للعمليات الخاصة المحمولة جوًا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان رسمي إن المروحية كانت في طلعة تدريبية ليلية عندما سقطت حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل عن حالة الجنود الأربعة. 


 

