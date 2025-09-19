قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
رياضة

بعد فوز الأهلي.. ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعدما قدّم لمحة فنية رائعة بمراوغة دفاع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة متقنة سكنت شباك الحارس محمد بسام، ليؤكد عودته القوية بقميص المارد الأحمر.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط صاعدًا إلى المركز العاشر بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن. ويُعد الانتصار بمثابة استعادة للتوازن بالنسبة للفريق الأحمر بعد نتائج متذبذبة في الجولات الماضية.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة

  1. الزمالك – 16 نقطة
  2. المصري – 14 نقطة
  3. وادي دجلة – 13 نقطة
  4. بيراميدز – 11 نقطة
  5. مودرن سبورت – 11 نقطة
  6. إنبي – 10 نقاط
  7. سموحة – 10 نقاط
  8. سيراميكا كليوباترا – 10 نقاط
  9. بتروجت – 10 نقاط
  10. الأهلي – 9 نقاط
  11. زد – 9 نقاط
  12. غزل المحلة – 8 نقاط
  13. حرس الحدود – 8 نقاط
  14. طلائع الجيش – 8 نقاط
  15. البنك الأهلي – 7 نقاط
  16. الجونة – 7 نقاط
  17. الاتحاد السكندري – 5 نقاط
  18. كهرباء الإسماعيلي – 5 نقاط
  19. المقاولون العرب – 4 نقاط
  20. الإسماعيلي – 4 نقاط
  21. فاركو – 3 نقاط
