بعد فوز الأهلي.. ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعدما قدّم لمحة فنية رائعة بمراوغة دفاع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة متقنة سكنت شباك الحارس محمد بسام، ليؤكد عودته القوية بقميص المارد الأحمر.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط صاعدًا إلى المركز العاشر بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن. ويُعد الانتصار بمثابة استعادة للتوازن بالنسبة للفريق الأحمر بعد نتائج متذبذبة في الجولات الماضية.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة