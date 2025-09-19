قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 19-9-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في مصر، استقرارًا في متوسط سعر جرام  الذهب اليوم، وذلك بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 5617 جنيها

سعر الشراء: 5594 جنيها

عيار 22

سعر البيع: 5149 جنيها

سعر الشراء: 5128 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر البيع: 4915 جنيها

سعر الشراء: 4895 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 4213 جنيها

سعر الشراء: 4196 جنيها

عيار 14

سعر البيع: 3277 جنيها

سعر الشراء: 3263 جنيها

عيار 12

سعر البيع: 2809 جنيهات

سعر الشراء: 2797 جنيها

سعر الأونصة

بالجنيه المصري: 174713 جنيها للبيع، و174002 جنيه للشراء

بالدولار الأمريكي: 3652.97 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 39320 جنيها

سعر الشراء: 39160 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5617 جنيهًا للبيع، و5594 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 5149 جنيهًا للبيع، و5128 جنيهًا للشراء. أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد بلغ 4915 جنيهًا للبيع، و4895 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 4213 جنيهًا للبيع، و4196 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3277 جنيهًا للبيع، و3263 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 2809 جنيهات للبيع، و2797 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 174713 جنيهًا للبيع، و174002 جنيه للشراء، في حين سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 3652.97 دولار. أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 39320 جنيهًا للبيع، و39160 جنيهًا للشراء.

