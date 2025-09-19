قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا
سعر الدولار اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
برلمان

ضبط منتحل صفة طبيب نصب على المواطنين.. ما هي عقوبته بالقانون

محمد الشعراوي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وافتتاح عيادة طبية وهمية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كانت التحريات قد كشفت أن المتهم، حاصل على مؤهل فني صحي ومقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية سابقة، قد زوّر صفته كطبيب، وقام بتأسيس عيادة مجهزة لاستقبال المرضى، مستغلًا ثقتهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل العيادة، حيث عُثر بحوزته على:

أدوات ومعدات وأجهزة طبية

ملابس ومستلزمات مهنية تُستخدم في ممارسة الطب

سجلات لتسجيل بيانات المرضى

ماكينتين للدفع الإلكتروني

جهازي لاب توب وهاتفين محمولين

وبفحص المضبوطات فنيًا، تبين احتواؤها على بيانات وأدلة رقمية تؤكد تورطه في ممارسة النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة ما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

جرائم الأموال العامة انتحال صفة طبيب صفة طبيب عيادة طبية وهمية افتتاح عيادة طبية وهمية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

خطيب المسجد الحرام

لابد من الانتقال من الدنيا.. خطيب المسجد الحرام: لهذا أرسل الله لعباده رسلا

رئيس جامعة الأزهر

بداية العام الدراسي.. رئيس جامعة الأزهر: هدفنا تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم

مفتي الجمهورية ومدير عام الإيسيسكو

مفتي الجمهورية لمدير عام الإيسيسكو: نحرص على مواكبة متغيرات العصر والاستجابة للتحديات الفكرية

بالصور

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

