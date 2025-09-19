قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عباءة الإخفاء.. جديد قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، رواية "عباءة الإخفاء" للروائي الصيني غي في، ترجمة وتقديم يوسف فرغلي، وذلك ضمن إصدارات سلسلة "آفاق عالمية".

في هذه الرواية، وعلى الرغم من أن الكاتب ولد ونشأ في الريف؛ إلا أنه نجح في وصف المدينة، يقول: إنه بالنسبة للكتاب الصينيين فإن مسألة الكتابة عن المدينة ذات أهمية كبيرة جدا، وعلى الرغم من أن معظم الكتاب قضوا حياتهم في المدن؛ فإن الصين في جوهرها مبنية على نظم القيم الريفية، وبالتالي فإن المدن ما زالت غريبة عليهم ولا يفهمونها جيدا.

وحرص الكاتب أثناء كتابة هذه الرواية على الذهاب إلى جنوب بكين والتجول في الشوارع لكي يرى بنفسه الصور والمشاهد. يقول إنه استوحى هذا من أحد النقاد الذي قال له: إذا كنت ستكتب عن المدينة؛ فعليك أن تكتب عن مكان محدد، لا يمكنك الكتابة فقط بناء على خيالك وحده.

ويرى أن الكتابة من هذا المنظور ستصبح واحدة من أهم جوانب التجربة الأدبية في الصين، بنفس الطريقة التي قام بها بلزاك وفلوبير بزيارات ميدانية، يقع على عاتق الكتاب الصينيين واجب تجاه فضاءاتهم الحضرية.

"غي في" روائي وكاتب صيني يعد من أهم رواد التجريب الأدبي وأحد الأسماء المؤسسة لتيار "أدب الطليعة" الذي برز في ثمانينيات القرن العشرين. 

قدم أولى قصصه عام 1986، واشتهر بعمله الروائي الطويل "الطيور البنية المهاجرة" الصادر سنة 1988.

وفي عام 2000 نال درجة الدكتوراه في الأدب الصيني الحديث والمعاصر، ليحصد بعدها عددا من الجوائز الأدبية، كان أولها جائزة الكاتب المتميز عام 2005. 

وفي عام 2021 اختير نائبا لرئيس اللجنة الوطنية العاشرة لجمعية الكتاب الصينيين.

سلسلة "آفاق عالمية" تعنى بنشر الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية في الأدب والنقد والفكر من مختلف اللغات، وهي واحدة من إصدارات سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان. رئيس التحرير د. أنور إبراهيم، مدير التحرير جمال المراغي، سكرتير التحرير مها عبد الرازق، وتصميم الغلاف وسام سامي.

