رشا عبد المنعم: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالفن ضرورة تُقاس بالوعي لا بالحواس

أُقيمت على هامش فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى ندوة بعنوان "صور الأشخاص ذوي الإعاقة في السينما المصرية"، حيث تم عرض الفيلم القصير "روح"، بحضور المنتج هشام سليمان، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان سامح الصريطي، والمستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة ياسمين مطر أستاذة الإتاحة والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والمخرج حسن الأهواني مخرج فيلم "روح".

قالت رشا عبد المنعم، المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن فيلم "روح" جاء نتيجة ورشة حكي تُعبّر عن الممارسة المسرحية ومشاعر الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل إنساني كبير. وأشارت إلى أن هناك من يستاء من مصطلح "ذوي الإعاقة"، لكنها بررت استخدامه بطريقة مختلفة، موضحة أنهم قادرون على إزالة العوائق والسعي للحصول على حقوقهم التي هي حق للدولة قبل أن تكون حقًا لهم.

وأضافت: "المجلس يعتبر أن الثقافة والفنون قادرة على كسر أي حواجز ومناقشة كل الرسائل والأهداف، وأن السينما بوجه خاص تستطيع إيصال الرسائل الإنسانية أكثر من أي شكل آخر من أشكال الفنون. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الفن ضرورة تُقاس بالوعي لا بالحواس".

وقالت الدكتورة ياسمين مطر، المتخصصة أكاديميًا في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة: "إن تخصصي يقوم على تصميم برامج تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعمل في مجال الإتاحة والتمكين. والمقصود بالإتاحة هنا هو تمكين العملية التعليمية أو الشخصية للشخص ذي الإعاقة، مثل توفير منحدرات آمنة لمرور الكراسي المتحركة، أو مقابض للأبواب، أو سجادات خاصة لتسهيل مرور الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية".

أما المخرج حسن الأهواني، مخرج فيلم "روح"، فقال: "تجربة الفيلم كانت جديدة بالنسبة لي. كان من المفترض مشاركة عدد أكبر من الفتيات ذوات الإعاقة، لكن بعضهن لم يتمكن من حضور التصوير. الجميل في التجربة هو الطريقة التي عبّرت بها الفتيات عن أنفسهن ومشاعرهن الإنسانية بالحركة والكلام. لذلك أتمنى أن نتمكن جميعًا من التعبير عن مشكلاتنا بالفنون، فالفنون هي أسرع طريق لإيصال الرسائل الإنسانية والمشاعر".