مصطفى بكري: حلم إسرائيل الكبرى أن تصبح الدول العربية كلها تحت سيطرتها

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر تبحث عن السلام، وترفض تمامًا تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يذبـ ح ويقـ تل ويتم تجويعه من قبل جيش الاحتلال.

حلم إسرائيل الكبرى

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”: «مصر وبعض الدول العربية تدافع عن القضية الفلسطينية، كما أن نتنياهو تحدث عن حلم إسرائيل الكبرى، هذا الكلام يعني أن الدول العربية كلها تحت سيطرة إسرائيل».

توقيع اتفاقية تعاون مع باكستان

ولفت بكري إلى أن خيرا ما فعلت ما فعلت السعودية بتوقيع اتفاقية تعاون مع باكستان، كما أننا نريد تفعيل وتدشين وحدة عربية عسكرية للدفاع عن أمتنا العربية وليس دفاعًا عن دولة معينة.