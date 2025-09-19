طرح البوسترات المنفردة لأبطال حكاية نور مكسور

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «ما تراه.. ليس كما يبدو» البوسترات المنفردة لحكاية «نور مكسور» وهي آخر حكايات المسلسل المعروض حاليًا.

وجاءت شخصيات حكاية نور مكسور، كما يلي: «نور (نور إيهاب)، كريم (يوسف عمر)، رامي السكري (حازم سمير)، ليلى (تقى حسام)، يوسف (أسامة الهادي)».

حكاية نور مكسور

أغنية قصة نور مكسور

طرحت الشركة المنتجة، الأغنية الجديدة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من قصة "نور مكسور"، أغنية "بقالي كتير" من غناء دنيا وائل.

القصة الجديدة للمسلسل من بطولة نور إيهاب ويوسف عمر ومن تأليف أدهم أبو ذكري ومن إخراج محمود زهران.



مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات، بفريق عمل مستقل.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة من أبرز النجوم، منهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، ليلى زاهر، شيري عادل، خالد أنور، أحمد جمال سعيد، مريم الجندي، يوسف عثمان، شيري عادل، وغيرهم.