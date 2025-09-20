حبس شخص لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد العقارات بالقليوبية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وبالفحص والتحري، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن مكان المسروقات.

وأسفرت التحريات عن ضبط كافة المسروقات بحوزة أحد الأشخاص، وتبين أنه تاجر خردة تصرّف فيها بسوء نية، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

