مدرب سيراميكا: لعبنا بشجاعة أمام الأهلي والطموح يبقى نحو المربع الذهبي

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن مواجهة الأهلي دائمًا ما تحمل ضغوطًا كبيرة على أي منافس، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا رغم الهزيمة بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك للأهلي، نحن نلعب أمام فريق كبير، وعادةً ما يكون الأهلي تحت ضغوط أو مشكلات، لكننا كنا قادرين على التسجيل من أكثر من فرصة".

وأضاف: "الشوط الأول لم نظهر بالصورة المطلوبة، لكننا في الشوط الثاني عدنا وصنعنا فرصًا خطيرة، أبرزها تسديدة كريم نيدفيد، لكن التوفيق لم يكن حليفنا. معظم الفرق تلجأ للدفاع أمام الأهلي، بينما نحن هاجمنا وخلقنا فرصًا تهديفية".

وتابع مدرب سيراميكا: "الأهلي بكل إمكانياته سجل هدفًا واحدًا فقط، وهذا يعكس أننا لعبنا تحت ضغط كبير ونجحنا في تقديم مباراة جيدة. أحاول دائمًا العمل على عقلية اللاعبين، لكن شخصية كل لاعب تظل عاملاً مهمًا في حسم المباريات. لم أشعر في أي لحظة أن المباراة خرجت من أيدينا".

وختم حديثه: "لدينا وقت للتحسين، وعمرو السولية تأقلم سريعًا مع الفريق، ونحن نعمل باستمرار مع اللاعبين على رفع الدوافع والطموحات من أجل التواجد في المربع الذهبي، وهو هدف صعب لكنه ممكن بالعمل والجدية".