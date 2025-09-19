كندة علوش بالشال الفلسطيني على ريد كاربت حفل دير جيست 2025

حرصت الفنانة كندة علوش على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست ٢٠٢٥ ، وظهرت وهي ترتدي حقيبة مُدمج معها الشال الفلسطيني.

وأقيمت اليوم الجمعة الدورة 22 من حفل توزيع الجوائز “دير جيست” في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع.

وحرص على الحضور كل من النجوم “انتصار، نوليا مصطفى، نجلاء بدر، أنوشكا، رباب ممتاز، مصطفى عماد، سماح أنور، حنان مطاوع، أحمد رزق، أحمد سعد، الإعلامية نهال طايل”.

حفل توزيع جوائز دير جيست ٢٠٢٥

تشهد فعاليات حفل توزيع الجوائز، تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2025، أبرزهم ريهام عبد الغفور، هنا الزاهد، صابرين، خالد زكي، كريم فهمي، وغيرهم من النجوم.