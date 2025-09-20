قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التهديد بإغتيال زعيمهم .. أول رد للحوثيين علي وزير دفاع الاحتلال
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري
شوبير عن فوز الأهلي على سيراميكا : بداية العودة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
فن وثقافة

أنوسة كوتة تشارك الجمهور صورة شارع على اسم زوجها محمد رحيم

شارع الموسيقار الراحل محمد رحيم
شارع الموسيقار الراحل محمد رحيم
أوركيد سامي

شاركت أنوسة كوتة ، مدربة الاسود و أرملة الملحن الراحل محمد رحيم ، صورة لافتة تحمل اسم الراحل محمد رحيم زوجها و علقت عليها قائلة: "مش باقي غير السيرة الطيبة و العمل الصالح . ربنا يرحمه ويغفر له


يذكر أن كشفت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة الفنان القدير الراحل محمد رحيم، عن أسرار ألبوم محمد رحيم الجديد.

وقالت أنوسة كوتة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "أغنية 'جينز' كان محمد رحيم كاتبها قبل وفاته، وتحكي عن حياته وشخصيته وعائلته، من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم عبد الوهاب.. أنا غيرت شوية فيها حتى صدرت الأغنية، والحمد لله نالت إعجاب الجمهور".

وأضافت: "حبيت أبدأ بالأغنية دي، وفي الفترة القادمة سأستمر في نشر أغاني الألبوم. رحيم لديه أعمال كثيرة وجميلة لم تظهر بعد للجمهور، وكان يتمنى صدور الألبوم قبل وفاته".

وتابعت أنوسة كوتة: "زوجي محمد رحيم قلبي وحتة مني، وأنا دايمًا أزوره في المدفن بشكل يومي، وأتحدث معه".

واختتمت زوجة رحيم: "رحيم متواجد معنا دائمًا بروحه وأعماله، وكان شخصية مرحة ويحب الحياة والناس يشهد له بذلك. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وهناك مفاجآت كثيرة في الفترة القادمة، والجمهور يشجعني ويقول لي: أنتِ محسسانا إن رحيم موجود".

اخبار الفن نجوم الفن محمد رحيم أنوسة كوتة

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

غلاف الكتاب

كتاب جديد يفتح النار على الوسط الثقافي العربي: "معادلات مختلة" لعبد الوهاب داود.. مراجعة جذرية للمسكوت عنه

غازي حمد

أول ظهور بعد القصف| قيادي بحماس يروي تفاصيل نجاتهم من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

قدمت خدمات لأكثر من 16 ألف سيدة.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

بالصور

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

