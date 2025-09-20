أنوسة كوتة تشارك الجمهور صورة شارع على اسم زوجها محمد رحيم

شاركت أنوسة كوتة ، مدربة الاسود و أرملة الملحن الراحل محمد رحيم ، صورة لافتة تحمل اسم الراحل محمد رحيم زوجها و علقت عليها قائلة: "مش باقي غير السيرة الطيبة و العمل الصالح . ربنا يرحمه ويغفر له



يذكر أن كشفت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة الفنان القدير الراحل محمد رحيم، عن أسرار ألبوم محمد رحيم الجديد.

وقالت أنوسة كوتة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "أغنية 'جينز' كان محمد رحيم كاتبها قبل وفاته، وتحكي عن حياته وشخصيته وعائلته، من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم عبد الوهاب.. أنا غيرت شوية فيها حتى صدرت الأغنية، والحمد لله نالت إعجاب الجمهور".

وأضافت: "حبيت أبدأ بالأغنية دي، وفي الفترة القادمة سأستمر في نشر أغاني الألبوم. رحيم لديه أعمال كثيرة وجميلة لم تظهر بعد للجمهور، وكان يتمنى صدور الألبوم قبل وفاته".

وتابعت أنوسة كوتة: "زوجي محمد رحيم قلبي وحتة مني، وأنا دايمًا أزوره في المدفن بشكل يومي، وأتحدث معه".

واختتمت زوجة رحيم: "رحيم متواجد معنا دائمًا بروحه وأعماله، وكان شخصية مرحة ويحب الحياة والناس يشهد له بذلك. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وهناك مفاجآت كثيرة في الفترة القادمة، والجمهور يشجعني ويقول لي: أنتِ محسسانا إن رحيم موجود".