الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح العام الأكاديمي بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني

افتتح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، العام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، بكلية العلوم الدينية، بالسكاكيني، وذلك بكنيسة القلب الأقدس للآباء الكومبونيان، الملاصقة للكلية.

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للعام الأكاديمي، بمشاركة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا.

شارك أيضًا الأب أندراوس فهمي، عميد الكلية، والأب عماد كميل، مدير الدروس بالكلية، وآباء مجلس الكلية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمي الكلية، بالإضافة إلى خريجي وخريجات العام الدراسي المنقضي.

واستهل الأب البطريرك كلمة العظة بتقديم التهنئة إلى كلية العلوم الدينية، بالسكاكيني، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد، الذي يفتح آفاقًا جديدة للحكمة، والمعرفة، والفهم، حتى نسير معًا ككنيسة، وجماعة تسمع، وتتعلم، وتَشهد.

وهنأ غبطة البطريرك أيضًا الأب أندراوس فهمي، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لسيامته الكهنوتية، متنميًا له خدمة مثمرة ومباركة في حقل الرب.

وألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك تأملًا روحيًا للحاضرين حول "اللاهوت"، مركزًا على ثلاث نقاط هامة وهي: اللاهوت مدرسة حياة، اللاهوت لا يسير وحده، واللاهوت عطية يجب مشاركتها.

واختتم رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر كلمته، بتوجيه بعض النصائح الخاصة إلى معلمي، ودارسي الكليه، من أجل مسيرة تعليمية ودراسية وتربوية مثمرة وبناءة.

وعقب القداس الإلهي، تم تقديم العام الجديد، وتوضيح أهم المستجدات، وعرض الخطة الدراسية، ومجلس الإدارة الجديد للكلية، وتكريم المتفوقين والمتفوقات، والخريجين والخريجات (النظاميين، ومن درسوا عن بُعد).

تضمن الاحتفال أيضًا الكلمات المختلفة من السادة الحضور مثل: غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وسيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والأب أندراوس فهمي، والأب عماد كميل.