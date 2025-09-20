قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حاجة تزعل.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على ترتيب الإسماعيلي والاتحاد بالدوري

باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي ترتيب نادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"حاجة تزعل إن فريق واسم عظيم زي الإسماعيلي والاتحاد السكندري يبقى وضعهم كدا في جدول الدوري".

واتفق مسئولو نادي الاتحاد السكندري مع تامر مصطفى، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر خلفًا لـ أحمد سامي الذي رحل عن منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية. 

وجاء الاتفاق بعد جلسة جمعت بين تامر مصطفى ومحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي، حيث تم التوصل إلى صيغة نهائية لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
 

تشكيل الجهاز الفني الجديد

وضع تامر مصطفى تصوره للجهاز المعاون الذي سيعمل معه داخل الاتحاد السكندري، حيث تقرر أن يتولى هاني عبد الله منصب المدرب العام، بينما يتولى محمد يونس مهمة تدريب حراس المرمى. كما طرح المدير الفني عدة أسماء مرشحة للانضمام، أبرزهم إسلام عادل لتولي منصب مدير الكرة، بجانب مدرب إضافي من أبناء النادي، لضمان دعم الفريق بعناصر من داخل البيت السكندري.

رحيل أحمد سامي بالتراضي
 

في المقابل، أنهى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد سلامة إجراءات فسخ التعاقد مع أحمد سامي وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب الهزيمة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 وأعرب المجلس عن تقديره للفترة التي قضاها سامي مع الفريق، مؤكدًا أن القرار جاء بعد دراسة شاملة للوضع الفني والنتائج الأخيرة.

عقوبات على اللاعبين بعد سوء النتائج

ولم يقتصر الأمر على تغيير الجهاز الفني، إذ قرر المجلس اتخاذ إجراءات انضباطية صارمة تجاه لاعبي الفريق. حيث تم إيقاف صرف المستحقات المالية لجميع اللاعبين لحين تحسن النتائج، بالإضافة إلى خصم 10% من قيمة العقود، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط والتحفيز داخل صفوف الفريق.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم

وأكد مجلس الإدارة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الجهاز الفني الجديد. ويأمل مسئولو الاتحاد أن تسهم التغييرات الأخيرة في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات وتحقيق طموحات جماهيره الكبيرة

