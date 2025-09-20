قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خصم 50% على دورات اللغات لطلاب الثانوية في الوادي الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم طلاب الصف الثالث الثانوي وأسرهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال تقديم تخفيض بنسبة 50% على رسوم الالتحاق بدورات اللغات الأجنبية بفرع معهد اللغات التابع للقوات المسلحة بمدينة الخارجة.


أكد الزملوط، أنه تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.


وقال المحافظ، إن هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، حيث تسعى المحافظة إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وأولياء الأمور، في ظل ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية والدورات التدريبية كما أن المبادرة تأتي كجزء من خطة شاملة لدعم العملية التعليمية ورفع مستوى الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لاجتياز مرحلة مصيرية تحدد مستقبلهم الجامعي.


وأوضح المحافظ أن الدورات ستُعقد في مواعيد صباحية ومسائية، بحيث تتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب للاستفادة من البرنامج، وفقًا لجدول يناسب ظروفهم الدراسية، كما  أن الكوادر التعليمية المؤهلة ستتولى الإشراف على التدريس، بما يضمن جودة العملية التدريبية وتحقيق النتائج المرجوة.


ودعا بيان محافظة الوادي الجديد،  أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الاستفادة من هذه التخفيضات إلى سرعة التوجه لمقره الكائن خلف ديوان عام المحافظة والبنك الأهلي بمدينة الخارجة، أو التواصل عبر الهاتف المخصص لذلك على الرقم (0927929363)، لتلقي الاستفسارات وإتمام إجراءات الحجز.


وأشار المحافظ، إلى أن إتقان اللغات الأجنبية أصبح شرطًا أساسيًا في الحياة الجامعية وسوق العمل، مؤكدين أن المبادرة تتيح للطلاب فرصة ثمينة لتعزيز مهاراتهم اللغوية قبل الانتقال إلى المرحلة الجامعية كما أن تعلم اللغات يفتح آفاقًا أوسع للطلاب في مجالات البحث العلمي، والسفر، والعمل في الشركات العالمية، خاصة في ظل انفتاح مصر على الاستثمارات الأجنبية والمشروعات التنموية الكبرى.
كما شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على أن المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة للتخفيف عن المواطنين ودعم الأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية. 


وأوضح أن المحافظة تسعى إلى التنسيق مع مختلف المؤسسات لتوفير برامج تدريبية وتعليمية بأسعار مخفضة أو مجانية، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لمستقبل أفضل  مشيرا الى أن هذه المبادرة تسهم في تقليل الأعباء المالية التي يواجها أولياء الأمور سنويًا، خاصة أن الطلاب في الصف الثالث الثانوي يحتاجون إلى دعم إضافي في المواد الدراسية واللغات.

