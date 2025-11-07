قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح
أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
صانعة محتوى تغلق صفحتها على فيسبوك بعد ضبطها بنشر قصص إباحية مفبركة

إسلام دياب

أغلقت بلوجر شهيرة متهمة بسرد قصص إباحية مفبركة، صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعة المحتوى المتهمة بسرد قصص إباحية مفبركة بكفالة مالية قدرها 8 آلاف جنيه.

اعترافات مثيرة أدلت بها صانعة محتوى عقب القبض عليها لاتهامها بسرد قصص إباحية مفبركة على مواقع التوصل الاجتماعي من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم..

وأكدت المتهمة في التحقيق أنها نشرت مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، دون مراعاة القيم الاجتماعية أو الالتزام بالقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.

من جانبها رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن سرد قصص إباحية مفبركة من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم، بما يتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاق العامة.

بدأت الجهات الأمنية في متابعة صفحات المتهمة ومراقبة نشاطها الرقمي، حتى تم التوصل إلى الأدلة الرقمية التي تثبت نشرها تلك المقاطع المخالفة للقوانين والأعراف المجتمعية. وبناءً على تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القضائية وفقًا للقانون.

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

