خلافات على الميراث.. عامل يعتدي على والدته وشقيقته بعصا خشبية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص بالضرب على والدته وشقيقته باستخدام عصا خشبية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى، تبلغ لمركز شرطة ههيا بحدوث مشاجرة بين طرف أول عامل زراعى"مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة"، ونجليه ، وطرف ثان والدة الأول وشقيقته "مصابتان بكدمات متفرقة"، وزوج الأخيرة، جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، لخلافات حول الميراث تعدوا على أثرها بالضرب على بعضهم البعض باستخدام عصا خشبية.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والعصا الخشبية المستخدمة فى الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.