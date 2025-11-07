تفاصيل موجعة .. كيف انتهت رحلة إسماعيل الليثي من الغناء إلى العناية المركزة

تصدر حادث الفنان إسماعيل الليثى مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة، بعدما تداول عدد كبير من رواد المنصات صورا وتفاصيل عن الحادث الذي تعرض له ، وذلك وسط حالة من القلق والدعوات بالشفاء من جمهوره وزملائه في الوسط الفنى .

القصة الكاملة لحادث المطرب إسماعيل الليثى

تعرض الفنان إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، لحادث تصادم سيارتين ملاكي ، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم عدد من فرقته الموسيقيه بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الفنان اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة

حصل "صدى البلد" على التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي والذي أصيب في حادث تصادم سيارتين “ملاكي” بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقله لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

ووفقًا لما ورد في التقرير الطبي، فإن الفنان إسماعيل الليثي يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

التقارير الطبية للفنان إسماعيل الليثى

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

وأكد التقرير الطبي أنه تم نقل المطرب إلى قسم الرعاية المركزة ووُضع تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد الكبير جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.

اسماء المصابين فى حادث المطرب اسماعيل الليثى

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

وهم سري. ج. س 31 سنة، عامل بفرقه موسيقيه مقيم بالجيزة غيبوبة وجرح بالراس 5سم، وشريف. س. م 48 سنة، عامل بفرقة موسيقية بالجيزة اشتباه كسر بالضلوع ، إسماعيل. ر. ا ( وشهرته الليثي ) 38 سنة مطرب مقيم بالجيزة غيبوبة ونزيف من الأنف والفم، وحسام. م. ع 35 سنة، سائق مقيم بالجيزة، اشتباه كسر بالقدمين وجرح بفروة الراس 3سم، وياسمين. ع. م 50 سنة بدون أبنوب اسيوط غيبوبه تامه واشتباه كسر بالساق اليسري والذراع الايسر

، وعمر. ا. م 13سنة طالب أبنوب أسيوط كسور بالقدمين غيبوبة، ومحمد. ا. ا 35 سنة عامل بفرقه موسيقية شبرا الخيمة اشتباه كسر بالقدمين وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وأشرف محمد بغدادي 50 سنة، بدون عمل، أسيوط، جثة هامدة، وناجح. ع. ا 46سنة بدون عمل أسيوط، جثة هامدة

وعلاء. ع. م 38 سنة، موظف بمطار أسيوط، أبنوب أسيوط، جثة هامدة وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.