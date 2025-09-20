اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل

وسط اجواء احتفالية ،انطلق اليوم السبت اول ايام العام الدراسي ببعض المحافظات في حين تستعد باقى المحافظات للانطلاق غدا..

الغربية

حرص مسئولو بعض المدارس بقري ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم السبت في أول أيام العام الدراسي الجديد علي استقبال الطلاب والطالبات الجدد بفقرات العرائس والبلياتشو وتوزيع الحلوي والبلالين ورايات وأعلام مصرية سعيا في رسم البهجة والسرور علي وجوهم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنة 2025م و 2026م .

احتفال العام الدراسي الجديد



في المقابل أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 / 2026، حيث استقبلت اليوم 744 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 127.199 طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول بجميع المراحل ومختلف نوعيات التعليم العام والفني، بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

ومن المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

توجيهات وزارة التربية والتعليم



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن المدارس التي تعمل اليوم السبت هي مدارس الفترتين الصباحية والمسائية، وقامت جميع المدارس بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

تسليم الكتب الدراسية

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

انتظام العملية التعليمية

كما صرح "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول بكل جد وعمل، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

بني سويف



ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، سير الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي انطلق "اليوم السبت" في 148 مدرسة على مستوى المحافظة بإجمالي يزيد عن 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التي تعمل بنظام الفترتين صباحي ومسائي. بينما تنتظم الدراسة غداً الأحد في أكثر من 2335 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.

ويضم القطاع التعليمي هذا العام أكثر من 32 ألف و850 تلميذاً وتلميذة برياض الأطفال، وما يقرب من 487 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية عربي ولغات وخاصة، ونحو 226 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و46 ألف طالب وطالبة بالثانوي العام، إضافة إلى ما يزيد عن 68 ألف و299 طالباً وطالبة بمدارس التعليم الفني.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنها تابعت منذ الصباح الباكر مع مديري الإدارات التعليمية انتظام سير العملية التعليمية واستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مقدمة لهم التهنئة ومتمنية لهم عاماً دراسياً موفقاً. وأكدت على أهمية الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني والإذاعة المدرسية بما يعزز قيم المواطنة والانتماء، إلى جانب التوعية بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وخاصة "حياة كريمة"، والتعريف بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة. كما شددت على التزام مديري المدارس بالحضور المبكر والمرور على مباني المدارس للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، مع إحكام الإشراف الأمني والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول وتسجيل بياناتهم بشكل منظم.

الاقصر

انطلقت صباح اليوم الدراسة في معاهد منطقة الأقصر الأزهرية للعام 2025 / 2026 وسط أجواء يسودها التفاؤل والالتزام، حيث عاد آلاف الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم بعد عطلة الصيف حاملين طموحاتهم وآمالهم في موسم دراسي مثمر مليء بالجد والاجتهاد

ومنذ الساعات الأولى لليوم الدراسي الأول حرصت المعاهد على استقبال الطلاب بطابور صباحي مبهج تخلله ترديد النشيد الوطني والأناشيد الدينية والوطنية إلى جانب كلمات تحفيزية شددت على أن العلم هو الطريق لبناء المستقبل وصناعة جيل قادر على النهضة والتقدم

وقاد فضيلة الشيخ محمود الطيب أحمد مدير العلوم الدينية والعربية جولات ميدانية داخل عدد من المعاهد لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام الحضور وجاهزية الفصول بالوسائل التعليمية الحديثة بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد

اسيوط



انطلقت الدراسة في المعاهد الأزهرية بأسيوط، اليوم السبت، إذ انتظم الطلاب في معهد أسيوط الثانوي للبنين "فؤاد الأول"، وذلك عقب استعدادات مكثفة نفذتها المعاهد الأزهرية تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور علي محمود ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية.

وشهد الدكتور علي محمود ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، طابور الصباح داخل معهد أسيوط بنين الثانوي، وألقى كلمة للطلاب تضمنت التأكيد على حب الوطن تزامنًا مع إطلالة عام دراسي جديد، تُجدد معًا العهد والعزم على أن نكون أبناء أوفياء لوطننا الغالي مصر، تُحبه حُبًّا صادقًا، ونعمل لرفعته، وتُسهم في بِنائه؛ مشيرًا إلى أن من تمام حب الوطن أن نجتهد في طلب العلم.

وتضمنت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج ووضع صورة مطبوعة منه فى صدر دفتر التحضير، والتنبيه على تدوير المناهج على المعلمين فى جميع التخصصات، والتنبيه على القائمين بعمل الجداول بمراعاة العدالة وتوزيع جداول الحصص على المعلمين، والالتزام بتوزيع الكتب على الإدارات التعليمية أولا بأول، مع التنبيه بتسليمها للمعاهد الأزهرية.

وحظر قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع الطلاب ارتداء الملابس غير اللائقة حرصا على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبى الأزهر الشريف، والتزام المعاهد بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء، والانتماء الوطنى، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومى بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطنى باعتبارهما من الركائز الأساسية فى بناء الهوية الوطنية.



