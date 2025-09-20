برشاقة لافتة.. صابرين تثير الجدل في دير جيست | شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة صابرين، وذلك خلال حضورها مساء أمس حفل توزيع جوائز دير جيست.

إطلالة صابرين في أحدث ظهور

خطفت صابرين الأنظار في الحفل بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون النبيتي اللامع.

انتعلت صابرين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صابرين على خصلات شعرها المموج ابمنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.