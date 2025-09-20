وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين

وصل كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، قبل قليل، محكمة إيتاي البارود الإبتدائية، لمناقشته في واقعة الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، خلال جلسة استئناف محاكمة المتهم اليوم السبت، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم.

وكانت محكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة، في جلستها الماضية بتاريخ 18 أغسطس الماضي، أجلت نظر استئناف المتهم على الحكم الصادر ضد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، إلى جلسة اليوم، بسبب غياب كبير الأطباء الشرعيين، والذي يقضي بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك ، 79 عامًا، ، لاتهامه بهتك عرض الطفل .

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد"، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.