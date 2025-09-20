أحمد العجوز: الجماهير "متعة" كرة القدم.. وعبد الله السعيد "الأفضل" بلا منافس

قال أحمد العجوز لاعب وقائد نادي إنبي،أن انتقالات اللاعبين حاليًا كلها غريبة ومليئة بالمفاجأت، البداية كانت بتوقيع عبد الله السعيد للزمالك وهو في صفوف الأهلي ثم انتقاله إلى بيراميدز، وأخيرًا إمام عاشور وزيزو.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الانتماء أفضل، المادة لا تدوم، ما يبقى بعد انتهاء المسيرة هي العلاقات والتعاملات وحب الناس والذكريات الجيدة مثلما نفعل مع النجوم السابقين.

وأضاف لاعب نادي إنبي: دعم الجماهير متعة لا تضاهيها متعة، انتظر مباريات الأندية الجماهيرية من أجل رؤية الجماهير واللعب وسط هتافاتها، اللعب يكون ممتعًا وأتمنى أن أحظى بشرف اللعب لنادي جماهيري.

وواصل قائد الفريق البترولي: عبد الله السعيد اللاعب الأفضل في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة بلا منافس، وإنبي سيكون الحصان الأسود للدوري هذا الموسم.

واختتم أحمد العجوز حديثه: أدين بالفضل لكل المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم، وأبرزهم زكريا ناصف صاحب الفضل في انضمامي لنادي إنبي، والراحل أدهم السلحدار والذي وقعت على يديه أول عقد لي مع الفريق البترولي، وتامر مصطفى أحد أفضل المدربين الذين تعاملت معهم، وأخيرًا حمزة الجمل المدرب الذي افتخر بالتدرب تحت قيادته.