عودة المدارس.. تعرف على رسائل خلف الزناتي للمعلمين والطلاب

هنأ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جموع المعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالعطاء والتميز في أداء رسالتهم السامية.

ووجه التهنئة للطلاب وأولياء الأمور، داعيًا الجميع إلى استثمار هذه البداية لتحقيق التفوق والنجاح.

وأكد الزناتي، أهمية التزام المعلمين بأخلاقيات المهنة والحرص على غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلاب إلى جانب العملية التعليمية، مشددًا على أن دور المعلم لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه الوطني والثقافي.

كما وجه نصيحة للطلاب بضرورة الاجتهاد والانتظام في الحضور واستغلال كل فرصة للتعلم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لمستقبل أفضل.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة حريصة على تقديم الدعم اللازم للمعلمين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، موضحًا أن العملية التعليمية الناجحة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين المعلم والطالب والأسرة، وأن العام الجديد يمثل فرصة لتجديد العهد بالعمل الجاد لخدمة الأجيال القادمة.