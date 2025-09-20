قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة المدارس.. تعرف على رسائل خلف الزناتي للمعلمين والطلاب

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

هنأ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جموع المعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالعطاء والتميز في أداء رسالتهم السامية.

ووجه التهنئة للطلاب وأولياء الأمور، داعيًا الجميع إلى استثمار هذه البداية لتحقيق التفوق والنجاح.

وأكد الزناتي، أهمية التزام المعلمين بأخلاقيات المهنة والحرص على غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلاب إلى جانب العملية التعليمية، مشددًا على أن دور المعلم لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه الوطني والثقافي.

كما وجه نصيحة للطلاب بضرورة الاجتهاد والانتظام في الحضور واستغلال كل فرصة للتعلم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لمستقبل أفضل.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة حريصة على تقديم الدعم اللازم للمعلمين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، موضحًا أن العملية التعليمية الناجحة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين المعلم والطالب والأسرة، وأن العام الجديد يمثل فرصة لتجديد العهد بالعمل الجاد لخدمة الأجيال القادمة.

خلف الزناتي نقيب المعلمين العام الدراسي الجديد المعلمين نقابة المعلمين عودة المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

مجمع الشفاء

مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

أرشيفية

باكستان تمدد حظر دخول الطائرات الهندية إلى مجالها الجوي

أرشيفية

أول لقاء بعد 40 عاما.. الصومال والصين تبحثان تبادل الخبرات العسكرية

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد