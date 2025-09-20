الرئيس السيسي يستقبل نظيره السنغافوري لبحث سبل تعميق الشراكة بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، في قصر الاتحادية، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

تعزيز التعاون الثنائي

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا، والاستثمار.

دعم متبادل وتفاهم مشترك

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين سبل تعميق الشراكة بين مصر وسنغافورة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.