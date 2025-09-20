قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظهر شاهين: اللي مراته مطلعة عينه يتجوز عليها فيه ستات ميصلحش حالهم إلا الزوجة الثانية
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
أخبار البلد

عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030

الدكتور عمرو عبد النبي
الدكتور عمرو عبد النبي
أ ش أ

أكد رئيس الشركة المصرية لسلاسل الإمداد والتوريد الدكتور عمرو عبد النبي، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع صحة المواطن المصري في قلب رؤية مصر 2030، وجعل من تطوير قطاع الرعاية الصحية وأدواته، وعلى رأسها سلاسل الإمداد، أولوية وطنية.


جاء ذلك خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش معرض ومؤتمر EGY Health في نسخته الخامسة، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة والخبير الدولي للرعاية الصحية والدكتورة آمال إمام الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري والدكتور أحمد عزب مدير هيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب ممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.


وقال: "إن سلاسل الإمداد لم تعد مجرد عنصر داعم للمنظومة الصحية، بل أصبحت العمود الفقري لضمان كفاءة واستدامة الخدمات الطبية".


وشدد عبد النبي، على أهمية تطبيق مبدأ 7 Rights في سلاسل الإمداد توفير المنتج الصحيح، بالجودة الصحيحة، في المكان الصحيح، بالوقت الصحيح، للمريض الصحيح، وبالتكلفة الصحيحة، مؤكدا أن هذا المبدأ هو الذي يحول سلاسل الإمداد إلى أداة عملية تضمن العدالة والكفاءة في الخدمة الطبية.


وأشار إلى أن السوق العالمي لسلاسل الإمداد الصحية بلغ نحو 3,5 مليار دولار في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 6 مليارات دولار بحلول 2030، وفقا لأحدث التقارير العالمية، لافتا إلى أن المنطقة العربية والإفريقية رغم ما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية، فإنها تمتلك فرصا أعظم بفضل النمو السكاني والتوسع في البنية الصحية.


وأضاف أن مصر تشهد نقلة حقيقية من إدارة تقليدية للإمداد إلى منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا، التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، والحوكمة المدعومة بثورة لوجستية شملت تطوير الموانئ وشبكة الطرق وإنشاء المخازن الاستراتيجية، بما يجعلها مركزا إقليميا قادرا على الصمود والتوسع.
وكشف عبد النبي أن إطلاق الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية يعد أول كيان غير ربحي متخصص، يجمع الخبراء والأكاديميين والممارسين، بهدف بناء منصة وطنية رائدة لتطوير سلاسل الإمداد في مصر والمنطقة وفق أفضل الممارسات العالمية.


وأكد أن المؤتمر ليس للتشخيص فقط بل للعمل، مشددا على أهمية أن تخرج جلساته بتوصيات قوية وواقعية تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل سلاسل الإمداد الصحية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.

