الأنبا رافائيل يلقي محاضرة حرب الأيقونات في المؤتمر السنوي للتاريخ الكنسي | صور

تواصلت فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر السنوي الحادي عشر للتاريخ الكنسي بعنوان «القرن التاسع صراعات ونهايات»، حيث ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة ورئيس مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي، محاضرة هامة بعنوان «حرب الأيقونات».

حرب الأيقونات

أدار المحاضرة الراهب القمص د. تداوس آفا مينا، وذلك بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وبمشاركة كل من مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة، ومعهد الدراسات القبطية.

يأتي المؤتمر هذا العام ليستعرض أبرز ملامح القرن التاسع الميلادي وما شهده من صراعات وتحولات تاريخية مؤثرة في مسيرة الكنيسة.