محافظات

مصرع خمسيني بطلق ناري مجهول المصدر في طما بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا بعدما استقبل المستشفى المركزي جثة مواطن في العقد الخامس من العمر، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزي، بوصول المواطن محمد ع. ع، 50 عامًا، يقيم بقرية الأغانة التابعة لمجلس قروي أم دومة دائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري نافذ أسفل الظهر.

انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز طما إلى المستشفى، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط مشرحة المستشفى المركزي، ووُضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص وبسؤال أهلية المتوفي، تبين أنهم فوجئوا بسقوطه مصابًا بطلق ناري مجهول المصدر، وتم نقله على عجل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى قسم الاستقبال.

وأكدت الأسرة عدم اتهامهم لأحد بشكل مباشر في الوقت الحالي، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب وظروف الحادث.

وقال مصدر طبي بمستشفى طما المركزي أن المتوفي وصل جثة هامدة متأثرًا بجراحه، حيث تبين وجود إصابة نافذة أسفل الظهر ناتجة عن عيار ناري أحدث نزيفًا داخليًا حادًا أودى بحياته في الحال.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لإجراء التحريات اللازمة وفحص علاقات المجني عليه، والاستماع إلى أقوال الشهود وأقاربه، في محاولة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه حال ثبوت وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طلق ناري جثة

أغرب سيارة كهربائية
توك توك
الأصوات اطارات السيارة
دايو نوبيرا 2
