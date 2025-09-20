تكثيف الجهود لكشف غموض مقتل خمسيني بطلق ناري في طما بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مواطن خمسيني مصابًا بطلق ناري غامض بمركز ومدينة طما شمال المحافظة، حيث استقبلت مستشفى طما المركزي الضحية جثة هامدة وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول المواطن محمد ع. ع، 50 عامًا، يقيم بقرية الأغانة التابعة لمجلس قروي أم دومة، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري نافذ أسفل الظهر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث طما إلى المستشفى، وتم فرض طوق أمني بمحيط المشرحة، تمهيدًا لبدء التحقيقات.

وبسؤال أهلية المجني عليه أكدوا أنهم فوجئوا بسقوطه مصابًا بطلق ناري مجهول المصدر، وتم نقله في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى قسم الاستقبال.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن نزيف داخلي حاد بسبب العيار الناري، وهو ما أدى إلى توقف وظائف الجسم الحيوية على الفور.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، فيما واصلت الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لإجراء التحريات اللازمة وفحص علاقات المجني عليه، والاستماع إلى أقوال الشهود والجيران وأقاربه، في محاولة لكشف غموض الحادث وضبط الجاني.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.