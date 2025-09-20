رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟

أعلنت الحكومة منذ أيام قليلة عن خفض الأسعار الاسترشادية لبنجر السكر ليصل سعر الطن إلى 2000 جنيها بعدما كان 2400 جنيها مما أثار دهشة مزارعى البنجر خاصة وأننا لدينا خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر .

انخفاض أسعار بنجر السكر

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن سعر بنجر السكر انخفض بسبب أن العام الماضى كانت المساحات المزروعة من البنجر أكبر من قدرة مصانع السكر بنسبة 10% وبالتالى رأت الحكومة هذا العام أن تنخفض المساحات حتى تكون فى سعة المصانع وبالتالى لايخسر المزارع .

وأشار “خليفة” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أننا لدينا اكتفاء ذاتى من السكر هذا العام بنسبة 100% وبالتالى كانت الكمية بنجر السكر اكبر من سعة المصانع لذا جاء قرار الحكومة هكذا ، معلقا :" إن عدم عصر البنجر تقل قيمته ، إذ يجب عصره خلال 72 ساعة وتخزينه لمدة طويلة يعرضه للتلف ".

وأوضح “نقيب الزراعيين” أن الحكومة تري أنه من الأفضل أن يلتزم المزارعون بمساحة العام القبل الماضى لذا خفضت السعر 400 جنيها فى الطن لتعود مساحات زراعته إلى ماكانت عليه من قبل.

ارتفاع مساحات زراعة البنجر

وفقًا لبيانات رسمية، ارتفعت المساحات المزروعة ببنجر السكر في موسم 2024/2025 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 750 ألف فدان بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن، مقارنة بـ600 ألف فدان في الموسم السابق أنتجت نحو 1.5 مليون طن.