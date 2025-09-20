قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟

بنجر السكر
بنجر السكر
شيماء مجدي

أعلنت الحكومة منذ أيام قليلة عن خفض الأسعار الاسترشادية لبنجر السكر ليصل سعر الطن إلى 2000 جنيها بعدما كان 2400 جنيها مما أثار دهشة مزارعى البنجر خاصة وأننا لدينا خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر .

انخفاض أسعار بنجر السكر

 

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن سعر بنجر السكر انخفض بسبب أن العام الماضى كانت المساحات المزروعة من البنجر أكبر من قدرة مصانع السكر بنسبة 10% وبالتالى رأت الحكومة هذا العام أن تنخفض المساحات حتى تكون فى سعة المصانع وبالتالى لايخسر المزارع .

وأشار “خليفة” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أننا لدينا اكتفاء ذاتى من السكر هذا العام بنسبة 100% وبالتالى كانت الكمية بنجر السكر اكبر من سعة المصانع لذا جاء قرار الحكومة هكذا ، معلقا :" إن عدم عصر البنجر تقل قيمته ، إذ يجب عصره خلال 72 ساعة وتخزينه لمدة طويلة يعرضه للتلف ".

وأوضح “نقيب الزراعيين” أن الحكومة تري أنه من الأفضل أن يلتزم المزارعون بمساحة العام القبل الماضى لذا خفضت السعر 400 جنيها فى الطن لتعود مساحات زراعته إلى ماكانت عليه من قبل.

ارتفاع مساحات زراعة البنجر

 

وفقًا لبيانات رسمية، ارتفعت المساحات المزروعة ببنجر السكر في موسم 2024/2025 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 750 ألف فدان بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن، مقارنة بـ600 ألف فدان في الموسم السابق أنتجت نحو 1.5 مليون طن.

بنجر السكر السكر أسعار بنجر السكر زراعة البنجر البنجر سعر السكر

