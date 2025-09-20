محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة لتصدرهم مبادرة “أنا موهوب”

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أبناء المحافظة بتصدرهم نتائج المرحلة الأولى من مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي “أنا موهوب”، لتصبح الغربية أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، مشيدًا بما قدمه أبناؤها من مواهب وإبداعات عكست قدرة أبناء الدلتا على التميز وقيادة المبادرات الوطنية الكبرى.

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يجسد مكانة المحافظة باعتبارها “عروس الدلتا ”، التي لا تكتفي بالمشاركة وإنما تصنع الريادة وتقدم نموذجًا يحتذى به في دعم الموهوبين واكتشاف الطاقات الإبداعية، مشيرًا إلى أن أبناء الغربية أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية الوطنية، وأن المحافظة ستظل داعمة لكل مشروع يضع الإنسان في قلب التنمية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وللأستاذة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، التي نالت تكريمًا مستحقًا خلال الاحتفالية تقديرًا لدورها في قيادة أعمال المبادرة داخل المحافظة، مثمنًا الجهد المخلص لفريق العمل من المديرية والإدارات الاجتماعية ونوادي الطفل، الذين أسهموا في إعداد وتدريب الأطفال ورعاية مواهبهم على مدار عام كامل من العمل الجاد.

وأوضح المحافظ أن المبادرة، والتي تم تطبيقها داخل مركزي بسيون وكفر الزيات، استهدفت تدريب 199 طفلًا، قبل أن يتم تصعيد 52 منهم بعد اجتياز مراحل متقدمة من اختبارات المواهب المتعددة، ليتم تكريمهم في ختام المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الأطفال الموهوبين بالغربية يستعدون الآن لخوض تجربة جديدة بالمشاركة في مسابقة “أنا مبدع” تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، حيث تصل قيمة الجائزة إلى 40 ألف جنيه.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته قائلاً: “الغربية ستظل الأولى في الريادة والتميز.. هنا تُصنع الطاقات المبدعة التي ترفع اسم مصر عاليًا، وهنا نكتب مع أبنائنا قصص نجاح جديدة تبني المستقبل.”