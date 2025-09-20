مغربي والونش والبرازيلي ... الغيابات تضرب الزمالك أمام الجونة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مباراة أمام فريق الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل فريق الجونة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي الحفاظ على صدارة الدوري الممتاز واقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي تشكيل الفارس الأبيض المتوقع أمام نظيره فريق الجونة والذي جاء علي النحو التالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى

عمر جابر وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل والمغربي محمود بنتايج ومحمد شحاتة وعماد نبيل دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر والبرازيلي خوان الفينا والفلسطيني عدي الدباغ.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانييك فيريرا في تحقيق نتائج جيدة منذ توليه مهمة قيادة الفارس الأبيض ولم يخسر سوي في مباراة وحيدة أمام فريق وادي دجلة.

4 غيابات تضرب الزمالك

يغيب عن صفوف فريق الزمالك في مباراة الجونة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث بمباراة الإسماعيلي الماضية.

كما يغيب أيضا المغربي محمود بنتايج نظرا لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء الإسماعيلي.

ويستمر غياب مدافع الزمالك محمود حمدي الونش بعد إيقافه بسبب الطرد الذي تعرض له في مباراة وادي دجلة.

ويغيب محمود جهاد عن مواجهة الزمالك والجونةبسبب عدم الجاهزية الفنية حيث لم يشارك اللاعب في أي لقاء منذ بداية الموسم الحالي.