الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المسئولية الطبية: قصر العمليات على منشآت مجهزة ومؤهلة وفق ضوابط طبية معتمدة

الأطباء
الأطباء
محمد الشعراوي

ألزم  قانون المسؤولية الطبية، بأن يكون إجراء العمليات الجراحية في منشآت مجهزة ومؤهلة وفق الضوابط الطبية المعتمدة.

ويعتبر قانون المسؤولية الطبية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب في دور انعقاده الخامس لما يحققه من تطور كبير في المنظومة الطبية وحفظ حقوق مقدمي الخدمة والمرضى على حد سواء.

وحدد القانون التزامات على الطبيب قبل التدخل الجراحي بالقانون حيث نص على انه في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

 - أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري. 

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

 - أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية العمليات الجراحية المنظومة الطبية

لقاء وزير الدفاع
قافلة طبية
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
دايهاتسو ميرا موديل 1999
عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

