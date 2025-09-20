معجزة إلهية تنقذ شابة من الموت بعد ابتلاع 50 قرصًا مجهولًا في طهطا

في مشهد يعكس قسوة المعاناة الإنسانية من ناحية، ورحمة الله ولطفه من ناحية أخرى، شهدت قرية الصوالح التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية كادت أن تنتهي بفقدان فتاة في مقتبل العمر حياتها، لولا تدخل العناية الإلهية.

البداية كانت حينما أقدمت ندى م ع، البالغة من العمر 22 عامًا، على تناول نحو 50 قرصًا مجهول المصدر داخل منزلها، في محاولة للتخلص من حياتها بحسب ما أفادت به أسرتها.

دقائق قليلة تحولت فيها القرية إلى ساحة من القلق والارتباك، بعدما اكتشف ذووها الواقعة، وسارعوا بنقلها إلى مستشفى طهطا العام لإنقاذها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوصول الفتاة في حالة خطرة، نتيجة تناولها كمية كبيرة من الأقراص.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة طبيًا بعمل غسيل معدة عاجل، وسط ترقب شديد من أسرتها التي ظلت تنتظر خارج غرفة الاستقبال بين دموع الخوف ورجاء النجاة.

وبحسب المصادر الطبية، فإن استجابة جسد الفتاة السريعة للإسعافات كانت بمثابة معجزة إلهية، إذ تمكن الفريق الطبي من السيطرة على حالتها في اللحظات الأخيرة، لتستعيد وعيها تدريجيًا وتبقى على قيد الحياة، رغم خطورة الكمية التي تناولتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب ودوافع محاولة الانتحار، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.