بينهم 6 اطفال.. إصابة 13شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق جمصة

أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقه اثر وقوع حادث تصادم ربع نقل بميكروباص على طريق جمصه المنصوره امام قريه الترزي بمحافظه الدقهليه حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اختارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم ربع نقل بمكروباص مما ادى الى اصابه 13 شخصا من بينهم اطفال.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابه كلا من خلود عبدالله حافظ.22 عاما مقيمة .الروضه .طلخاواصابته.اشتباه كسر بالقدم اليمني.كدمه بالكتف الأيمن، ابراهيم محمد رزق.20 عاما مقيم .بهوت واصابته كسر بالفك ، حازم محمود عبد العظيم 23 عاما مقيم السبخاوية مصاب بجرح قطعي بالجبهة ٤ سم وكسر مضاعف بالقدم اليسري، كما اصييت اسماء آمين حمدي 10 اعوام مقيمة ميت عنتر مصابة بكدمات متفرقه بالوجه ، اسماء محمد السيد 38عامامقيمة ميت عنتر مصابه بكدمات متفرقه، ايه حسن نبيل 29عاما مقيمة بطره ، حسن رمضان صابر 10اعوام مقيم بطره مصاب جرح بالجبهه ، صابر رمضان صابر 9اعوام مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن ،حبيبه احمد صابر 11عاما مصابة بكدمات متفرقه ، ياسمين رضا الدمرداش 29عاما مصابة بكدمات بالجسم ، نورهان حسن رشدي 29عاما مفيمة جمصه ومصابه كدمات بالجسم ، تاليا محمد عوض5 اعوام مصابه اشتباه نزيف بالمخ ويس محمد عوض عامين مقيم جمصه مصاب بكدمات متفرقه.



تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.