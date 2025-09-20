انقلبت بهم السيارة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية

أصيب 5 اشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل البحر الجديد بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة انقلاب سياره ملاكي داخل البحر الجديد بميت سلسيل وإصابة 5 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابه كل من نبيل محمد السيد الدغيدي 55عاما، وعبدالرازق عبدالرازق متولي 41 عاما و رقيه نبيل محمد السيد الدغيدى 27عاما وكريمة مأمون عبدالله 23 عاما واشتباه كسر بالذراع الايسر، أيام محمد مامون عبدالله أبو المكارم 7 أعوام مصابة بجرح قطعي باليد اليمنى وما بعد الغرق.



تم نقل المصابين الى مستشفى ميت سلسيل لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة