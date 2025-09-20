وكيل تعليم الدقهلية يتابع اليوم الدراسي الأول بالمدارس العاملة بنظام الفترتين

تابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسى للمدارس العاملة يوم السبت “نظام الفترتين والخاصه”، للوقوف على تفاصيل بدء العام الدراسي بها ومتابعة مدي نجاح ما اتخذته من إجراءات لتحقيق انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.

وحضر الرشيدي طابور الصباح بمدرسة العائلة المقدسة الخاصة للبنات، و ألقي كلمة ترحيب وتشجيع للطالبات علي بذل الجهد منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن كل يوم يمر بين جدران المدرسة هو خطوة نحو تحقيق الأهداف وتفقد الفصول وحجرات الأنشطة.

وتوجه بعدها إلى مدرسة الشهيد محمد حسان الابتدائية (الحرية سابقا) ومدرسة فخر الدقهلية الابتدائية، متفقدا الفصول والملاعب والمعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة بها.

وتجاذب أطراف الحديث مع تلاميذ الصف الأول الابتدائي حول ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول والحفاظ على الأثاث والاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الدراسي واحترام المعلم

واشاد الرشيدي بما لمسه من اهتمام كبير باستقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي مما يترك داخلهم أثراً طيباً ويضعهم داخل أجواء تربوية جاذبة ومحببة

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الميدانية، عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية.