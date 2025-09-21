قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي
تحالف جديد يعلن الحرب على حكومته.. المعارضة الإسرائيلية توحّد صفوفها لإسقاط نتنياهو
هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها وتنشر لقطات حصرية على إنستجرام | شاهد
ياسر ريان: حسام غالي «أخلّ بمبادئ الأهلي» .. ولن يكون له دور الفترة المقبلة
أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل
رسميًا.. البرازيل تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
جريمة أم وفاة طبيعية؟.. العثور على جثة مُتحللة بحي الرمد يثير الجدل في بني سويف
ياسر ريان: «الأهلي تورتة حلوة لأي لاعب».. ولا أحد يُساوي أكثر من 15 مليون جنيه
محسن عبدالمسيح: استقالتي من الإسماعيلي لا رجعة فيها.. وأطالب الدولة بالتحرك لإنقاذ النادي
تم توقيع عقوبه عليه .. الغندور يكشف سر غياب شيكو بانزا
بدون فوار .. 3 أطعمة تعالج الحموضة بسرعة
طارق يحيى يوجّه رسالة لـ«مُعلقي» المباريات: عليكم بالحيادية.. ومنح كل طرف حقه
رياضة

ياسر ريان: حسام غالي «أخلّ بمبادئ الأهلي» .. ولن يكون له دور الفترة المقبلة

حسام غالي
حسام غالي
رباب الهواري

أكد ياسر ريان نجم الاهلي السابق، أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الاهلي جانبه الصواب في تصريحاته الأخيرة. 
 

وقال ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حسام غالي لن يكون له دور مع الاهلي في الفترة المقبلة وسيد عبد الحفيظ سيحل مكانه في قائمة الخطيب وحسام غالي استعجل في تصريحاته الأخيرة. 
وأضاف: ألوم على حسام غالي بسبب تصريحاته، ومثل هذه التصريحات تقام في الغرف المغلقة وهذا ما اعتدنا عليه من مبادئ النادي الأهلي 
وتابع ياسر ريان: حسام غالي خانه التوفيق في تصريحاته الأخيرة ولن يكون له دور في الاهلي في الفترة المقبلة
وواصل: الأهلي لا يقف على زيزو او امام عاشور وغيابهم غير مؤثر امام الزمالك وبيزيرا لم يصنع الفارق للزمالك امام الاهلي وسيف الجزيري افضل من الدباغ في هجوم الزمالك. 

حسام غالي الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

