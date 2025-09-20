قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب
مواجهة ساخنة .. عمرو أديب ينفي تصريحات وزير الآثار على الهواء
حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات
محمد طعيمة: شخصية جلجل تمثل تجربة مختلفة ومركبة
"نيوز آشيا": سنغافورة تؤكد دعمها حل الدولتين والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار
الاستعلامات: القوات المتواجدة في سيناء بتنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام
زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق
الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة
آيزنكوت: استيطان غزة "حماقة استراتيجية".. وكتائب القسام تتوعد الاحتلال
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

افتتاح معرض "عطور مصر القديمة" في "بيت مصر" بالعاصمة الفرنسية باريس

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

افتتح السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا مندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو معرض "عطور مصر القديمة" في "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، والذي يُقام خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، بالتعاون بين سفارة مصر في باريس وجامعة بول ڤاليري مونبلييه، وشركة "أولفي" الفرنسية العاملة في مجال تقنية الواقع الافتراضي ، حيث يسلط الضوء على صناعة العطور في مصر القديمة واستخداماتها المختلفة والطقوس المرتبطة بها.
وأشار السفير علاء يوسف - في كلمة خلال حفل الافتتاح الذي حضره الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، وعدد كبير من السفراء الأجانب المعتمدين لدى المنظمة، ولفيف من الشخصيات الثقافية الفرنسية وخبراء علم المصريات - إلى النجاح الكبير الذي حققه المعرض خلال نسخته الأولى في المتحف المصري بالقاهرة في ديسمبر الماضي، مُعرباً عن اعتزازه بتنظيم نسخته الحالية في باريس في "بيت مصر" بما يُجسد ثراء الحضارة المصرية والتعاون الثقافي والعلمي المتميز بين مصر وفرنسا. 
وقال إنه من خلال تجربة غامرة فريدة متعددة الحواس ومجموعة من الصور يُمكن للزائرين اكتشاف جانب جوهري من الحضارة الفرعونية وهو صناعة العطور، موضحاً أن هذه العطور التي استخدمت في الطقوس الدينية والجنائزية وكذلك في الحياة اليومية للمصريين، تبرز تنوع وثراء تراثنا الثقافي غير المادي على مر العصور. 
وأضاف أن الحفاظ على التراث ونقله هما من صميم عمل منظمة اليونسكو، ورحب السفير علاء يوسف بحضور الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، مُشيداً بما يتمتع به الدكتور العناني من خبرة أكاديمية وعملية واسعة، فضلاً عن جهوده الحثيثة التي أسهمت في إلقاء مزيد من الضوء على ثقل مصر الحضاري على المستوى الدولي وتعزيز تراثها بشكل كبير، مؤكداً أن ترشيحه لقيادة اليونسكو يُجسد الرغبة في توظيف التراث والعلوم والثقافة والتعليم في خدمة التقارب بين الشعوب، متمنيا له التوفيق والفوز في الانتخابات القادمة.
ويتضمن المعرض العديد من الصور لمجموعة من القطع الأثرية المرتبطة بالعطور والتي تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة من بينها تماثيل للملكة حتشبسوت والإله آمون رع، ومشاهد الرحلة التي أرسلتها حتشبسوت لبلاد بونت لإحضار المنتجات التي تستخدم في تصنيع العطور مثل المُرّ واللبان، فضلا عن صور لمجموعة من الزهور الأثرية المجففة من الدولة الحديثة، بالإضافة إلى الأواني والقوارير التي كانت تُحفظ بداخلها العطور، وكذلك المخطوطات التي تتضمن وصفات تحضير العطور، والتي تبرز قيمة العطور في الحضارة المصرية القديمة. 
ولا يسلط المعرض الضوء على أهمية العطور في حياة المصريين القدماء فحسب، بل يستفيد أيضا من التكنولوجيا الحديثة لإضفاء الحياة على التاريخ، حيث يقدم المعرض تجربة فريدة من نوعها بفضل تقنية الواقع الافتراضي، مما يتيح للزوار خوض التجربة ومشاهدة استخدامات العطور في الحياة اليومية، وخلال الشعائر والطقوس الدينية من خلال عملية التحنيط، واكتشاف واستنشاق العطور التي رافقت حياة الفراعنة، وخاصةً خلال الطقوس الدينية والجنائزية.
وحقق المعرض نجاحاً كبيراً خلال نسخته الأولى في المتحف المصري بالقاهرة في ديسمبر 2024 على مدار ثلاثة أشهر، يؤكد مجدداً على ثراء التراث المصري والروابط الثقافية المتميزة التي تجمع مصر وفرنسا. 
 

معرض عطور مصر القديمة بيت مصر باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة يشهدون حفل استقبال الطلاب بجامعة حلوان

السفير علي عبدي أواري

سفير الصومال بالقاهرة يشيد بمواقف مصر الداعمة لبلاده

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذج تدريبي لـ طلاب آثار وسياحة

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذجا تدريبيا لـ طلاب آثار

بالصور

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

فيديو

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد