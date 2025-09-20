مسيرة إسرائيلية تستهدف منطقة الخردلي جنوبي لبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في لبنان، أن الاستهداف الأخير وقع على طريق الخردلي وهو الطريق الرئيس الرابط بين بلدات قضاء النبطية وبلدات قضاء مرجعيون ويعبر نهر الليطاني.

وأوضح أن العملية تمت في منطقة تقع جنوب النهر وليس شماله، في منحنى على الطريق ذاته، حيث جرى استهداف السيارة ما أدى إلى استشهاد من كان بداخلها.

المعلومات الأولية

وأضاف سنجاب أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المستهدف قد يكون شخصية بارزة أو عنصراً مهماً من عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني، إذ يُعتقد أنه من بلدة الخيام الحدودية الواقعة مباشرة على خط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي البلدة التي شهدت معارك برية ضارية خلال فترات العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان.

وأشار إلى أن الشخص أيضاً من سكان بلدة كفركلا الحدودية المجاورة للخيام والتي شهدت بدورها مواجهات ميدانية عنيفة.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن هوية من كان داخل السيارة المستهدفة، غير أن الحادثة تعكس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وجاءت بعد وقت قصير من إلقاء منشورات على بلدة ميس الجبل تحذر السكان من التعاون أو التعامل مع عناصر حزب الله، في خطوة يرى مراقبون أنها تصعيد ميداني جديد من جانب الجيش الإسرائيلي.

https://youtube.com/shorts/JVusk7bBz8k?si=ySRWC4aKzw245k9Z