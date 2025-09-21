وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي يلتقي بوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي

التقى وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم /السبت/ في إسطنبول، بوزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا محمد فاتح كاجير.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، ركز اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار وتطوير التكنولوجيا الحديثة وتمكين الشباب.

وأشاد وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي بالدور المهم للجمهورية التركية في تنظيم معرض تكنوفيست 2025، أكبر معرض عالمي في مجال الفضاء والطيران والأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون سيسهم في تطوير البنية التحتية للموانئ وتحسين خدمات النقل البحري في الصومال.

