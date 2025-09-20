تريبونا: برشلونة يخطط لشراء راشفورد من مانشستر يونايتد

يعتزم نادي برشلونة في التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم ماركوس راشفورد، الذي انضم إلى الفريق في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وذلك وفقًا لما ذكره اليوم السبت، موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.



ويخطط النادي الكتالوني لتقديم عرض بقيمة تقارب 20 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 23 مليون يورو) خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل ضم الدولي الإنجليزي بشكل دائم، وقد يرتفع المبلغ إلى 26 مليون جنيه استرليني (29.9 مليون يورو) مع نهاية الموسم، لكن برشلونة يأمل في حسم الصفقة في الشتاء بسعر أقل.

ومن أجل تمويل هذه الصفقة، يدرس برشلونة بيع عدد من لاعبيه الحاليين، وتشير التقارير إلى أن النادي راضٍ عن أداء راشفورد وتأقلمه مع الفريق. فقد شارك المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا هذا الموسم في 5 مباريات في جميع المسابقات بقميص البلوجرانا، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

