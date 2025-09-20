محافظ الأقصر يتابع منظومة تقنين أراضي الدولة

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة والاطلاع على أحدث نسب الأداء في هذا الملف، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، وعدد من مديري الإدارات المختصة.

وشملت الحضور إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والأملاك، والإيرادات والتحصيل، ومركز المعلومات، ومنظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمتغيرات المكانية، وكذلك مدير مديرية المساحة.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الأقصر مع رؤساء المراكز والمدن ملفات الأراضي غير الجادة، وغير الصالحة، وغير المستوفاة، بالإضافة إلى آلية الاستفادة من الكارت الذهبي، مؤكداً على ضرورة التدقيق والمراجعة المستمرة.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل بكل جدية على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة بما يضمن الحفاظ على حق الدولة، وفي الوقت نفسه يحقق الاستقرار للمواطنين الجادين، مشدداً على أن الاستفادة القصوى من الموارد والأراضي المتاحة تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وأشار محافظ الأقصر إلى عقد اجتماع مماثل السبت المقبل لاستكمال المتابعة والوقوف على ما تم إنجازه.

ويُعد ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، حيث يسهم في تعظيم الموارد المالية، وإعادة استغلال الأراضي بصورة أفضل، ودعم خطط الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.