اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك

قررت اليابان تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المناقشات التي ستعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري في نيويورك بشأن مؤتمر "حل الدولتين" حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا؛ في مؤتمر صحفي وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية؛ إن "اليابان اتخذت قرارًا شاملاً بشأن ما سيساهم فعلاً في حل النزاع، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي قد لا يسهم في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار بغزة".